Un mezzo pesante ha tamponato un autobus, senza passeggeri a bordo, al km 245 dell'A14 tra Loreto e Ancona sud in un tratto autostradale a tre corsie privo di cantieri e senza turbative al traffico al momento dell'impatto: il conducente del mezzo pesante è morto.

A causa dell'incidente, avvenuto verso le 14.50, fa sapere Autostrade per l'Italia, il tratto in questione della Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l'Italia.

Attualmente, nel tratto chiuso, si registra un chilometro di coda in direzione Bologna; tre chilometri di coda si registrano in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Loreto. Per chi viaggia verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Civitanova Marche, percorrere la Strada statale 16 "Adriatica" per poi rientrare in autostrada ad Ancona sud.