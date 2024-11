Nel sinistro tra Pesaro e Cattolica, deceduto anche un cucciolo. La staffetta era partita dal Sud per raggiungere gli adottanti al Nord. Mondo del volontariato in lutto

Due persone sono morte in seguito a un tamponamento tra due mezzi pesanti, in cui è rimasto coinvolto anche un furgone, avvenuto domenica mattina intorno alle 5.30 lungo la corsia nord dell'autostrada A14 tra Pesaro e Cattolica. Le vittime, del Milanese, erano a bordo del furgone. Su uno degli automezzi coinvolti c'era anche un carico di cuccioli di cani e gatti. Il tratto della carreggiata tra Pesaro e Cattolica è stato chiuso e poi riaperto intorno alle 10.

Morti due volontari dell'Enpa. Oltre a Betty Barbieri, storica staffettista, è morto anche Federico Tonin, 47 anni, residente nel Milanese. Tutti e due erano a bordo del furgone che stava trasportando verso il nord una cinquantina tra cani e gatti adottati, insieme ad un altro volontario, inizialmente indicato tra le vittime, ma che è stato invece ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, con ferite guaribili in 30 giorni.

Le vittime

Betty era una 'staffettista', portava gli animali abbandonati o non più desiderati alle famiglie che avevano deciso di adottarli. Aveva 63 anni ed era residente a Rho nel Milanese. Proprio in uno di questi viaggi è deceduta, su un furgone con alcuni gatti e cani, fra cui un cucciolo di pastore tedesco anche lui deceduto. «Elisabetta e il suo staff - ha ricordato la presidente dell'Ente nazionale Protezione Animali Carla Rocchi - hanno collaborato con l'Enpa in moltissime occasioni, aiutando le nostre Sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi vivono felici nelle loro nuove famiglie anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza. Ci mancherai. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine».

Lutto nel mondo del volontariato

Anche dall'Enpa di San Severo, nel Foggiano, dove era considerata di casa, è arrivato un ringraziamento per il suo lavoro. «Grazie per aver dedicato la tua vita a loro» è scritto in un post che esprime dolore per quanto avvenuto. Un post a cui è allegata l'immagine del furgone con cui trasportava gli animali, giallo con le impronte nere delle zampe disegnate sopra, la foto di due cani felici e la scritta 'Mi racconti di nuovo la storia di quando mi hai adottato'.

Gli animali che aveva con sé in questo viaggio stanno andando a destinazione. «I gatti - hanno spiegato dall'Enpa - sono già ripartiti alla volta di Bologna e arriveranno a breve. Mentre un camionista spagnolo (Jon Juaregi Transportes) si è offerto di portare i cani in direzione di Milano. L'uomo non ha voluto alcun compenso».