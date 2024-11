La sospensione per cinque ore sull'alta velocità ieri tra Roma e Napoli con ritardi, limitazioni e cancellazioni per ventitré treni ha creato altro caos in un'estate già segnata dai problemi per i collegamenti. Problemi che hanno portato il Partito Democratico a sferrare un duro attacco nei confronti del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

«Treni in ritardo, taxi introvabili, voli cancellati, traffico in tilt, cantieri aperti senza programmazione, comunicazioni inesistenti: la gestione disastrosa del ministero dei trasporti sta mandando in fumo l'estate a milioni di italiani», scrive il Pd che ha lanciato una campagna social per «denunciare l'inefficienza nella gestione dei trasporti da parte del ministro»: foto e racconti, accompagnati dall’hashtag #SalviniExperience.

«Siamo davanti a un vero e proprio 'caso Italia' che sta compromettendo l'immagine del nostro Paese», continua la nota dei deputati dem, guidati dalla capogruppo Chiara Braga. «È emblematico che a distanza di due anni dall'insediamento, Salvini ancora non abbia presentato un piano per il settore dei trasporti e della logistica», aggiungendo che «a questa estate disastrosa seguirà un autunno ancora peggiore».

Un attacco diretto quello del vicepresidente della Commissione Trasporti, Andrea Casu e dei componenti dem della Commissione della Camera Anthony Barbagallo, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut che accusano il ministro di «usare le istituzioni per fare propaganda anziché risolvere i problemi» e sottolineano come «il caos trasporti stia danneggiando pesantemente anche il settore turistico».