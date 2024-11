Si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor il primogenito di di Meghan Markle e del principe Harry, nato il 6 maggio al Portland Clinic con il peso di 3 chili e 300 grammi. Il profilo non indica al momento un titolo nobiliare specifico per il neonato. Appartenendo a un ramo cadetto non è necessariamente destinato, salvo decreto ad hoc della sovrana, a essere principe né a ricevere l'appellativo - concesso ai suoi genitori - di 'Altezza Reale'.

«Questo pomeriggio sua Altezza Reale ha presentato a sua maestà la Regina il suo ottavo bis-nipote, al castello di Windsor. Anche il Duca di Edinburgo e la madre della duchessa (Meghan, ndr) erano presenti in questa occasione speciale», si legge nel post che accompagna l'annuncio. Sul social, anche una foto del momento in cui Elisabetta II incontra per la prima volta il piccolo Archie, circondata dai familiari. La Regina e il marito, insieme alla mamma di Meghan e ai genitori del piccolo osservano sorridenti il bambino.

Spiazzate tutte le previsioni dei bookmaker, sia quelle più consuete per la famiglia reale britannica, sia quelle più innovative.

