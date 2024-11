Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l'autopsia sul corpo della piccola

Una neonata di 7 mesi è morta per soffocamento dopo aver ingoiato il tappo di un profumo della madre. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 che hanno trasferito immediatamente la bimba all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. Quando è arrivata al pronto soccorso già aveva smesso di respirare e i medici hanno potuto solo constatarne la morte.

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, la piccola si trovava insieme al fratellino di pochi anni in bagno mentre i genitori si preparavano per andare al lavoro. Lì avrebbe afferrato il piccolo tappo di un profumo e lo avrebbe ingoiato.

La procura ha chiesto l'autopsia sul corpo della bimba e aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti dovranno accertare se ci siano state negligenze da parte dei genitori che sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto per consentire loro di nominare propri consulenti che prendano parte agli accertamenti che verrano disposti nei prossimi giorni.