Divieto di circolazione per i mezzi pesanti, mentre sono stati già rimossi più di 800 cantieri per facilitare lo spostamento dei viaggiatori. Tra le strade più trafficate, la A2 e le statali 106 e 18

Domani sarà la giornata peggiore di tutta l’estate per mettersi in viaggio. Inizia il primo esodo per le vacanze di agosto sulle autostrade italiane. Sabato 5 agosto mattinata da bollino nero soprattutto da Nord a Sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Traffico così intenso ci sarà solo il successivo sabato 12 agosto, quando la seconda ondata di viaggiatori si sposterà per la settimana di ferragosto.

Per agevolare gli spostamenti Autostrade per l'Italia ha disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate, nella giornata di venerdì dalle 16.00 alle 22.00, nella giornata di sabato dalle 08.00 alle 22.00 e nelle giornate festive dalle 07.00 alle 22.00.

Stop a cantieri e mezzi pesanti

Anas ha ridotto ulteriormente, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei cantieri attivi sulla rete stradale e autostradale di competenza. Sono stati sospesi altri 96 cantieri, il 74% del totale. Erano 1.100 gli interventi in corso. Ad oggi, quindi, per il piano di mobilità estiva sono stai fermati 811 cantieri, tre su quattro.

Il traffico inizia già da oggi pomeriggio, ore da bollino rosso per chi si sposta dalle città ai luoghi di vacanza, soprattutto da Nord a Sud, come bollino rosso sarà anche il pomeriggio del 5 agosto e la giornata di domenica 6 agosto.

Le tratte più battute in direzione Sud sono le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Tra le strade più trafficate ci sono la A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, la statale 106 Jonica e la 18 Tirrena Inferiore in Calabria.