In arrivo nuove funzioni contro i messaggi molesti e che permetteranno alla vittima di bloccare gli haters. Ecco come

Instagram ha ufficialmente dichiarato guerra al cyberbullismo e prova a mettere un argine al fenomeno della violenza verbale e degli insulti online presentando due nuove feature che verranno testate sul social network. Le funzioni aiuteranno la piattaforma nell’arduo compito di contrastare il bullismo online. Piccoli passi di un percorso decisamente più lungo e complesso, come ha sottolineato in un post il Ceo Adam Mosseri.

Dunque due saranno le funzioni anti bullo. La prima si chiama "Restrict" e sarà testata a breve e permetterà agli utenti di rendere invisibili i messaggi del molestatore senza che ne venga al corrente. Una volta che gli utenti decidono di "limitare" un bullo, i suoi commenti ai loro post vengono oscurati, risultando leggibili solo al bullo stesso. Instagram lascia però liberi gli utenti di decidere di renderli visibili di volta in volta previa approvazione. Sul social è già possibile bloccare i molesti. «Tuttavia - spiega in un post Adam Mosseri, a capo di Instagram - i giovani sono riluttanti a bloccare o segnalare il loro persecutore, perché ciò potrebbe aggravare la situazione, specialmente se interagiscono con lui nella vita reale».

Da qui l’inserimento di un nuovo strumento.Il noto social da alcuni giorni sta infatti testando una funzione basata sull'intelligenza artificiale, che avverte gli utenti se il commento che stanno per pubblicare rischia di essere offensivo. In pratica si dà modo alle persone di riflettere un attimo di più su quanto stanno per condividere e di fare, nel caso, marcia indietro prima di postare un messaggio.