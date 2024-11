Intervento record per asportare un tumore delle dimensioni di un foglio A4. L'operazione – riferisce Adnk - è stata eseguita alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma: è stato asportato a un uomo di 65 anni un tumore superficiale che interessava tutta la superficie del retto.

«Il pezzo operatorio, delle dimensioni di 21 per 17 centimetri, come un foglio A4, è stato asportato in un unico blocco. L’operazione è durata quasi 10 ore. Il paziente, dimesso dopo 4 giorni, sta bene. L’alternativa sarebbe stato un intervento chirurgico demolitivo con colostomia definitiva», sottolinea infine una nota il Gemelli.