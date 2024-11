Un carabiniere di 48 anni è stato investito da alcuni ladri in fuga questa notte a Lugo, in provincia di Ravenna. L’episodio poco dopo le quattro, in seguito alla segnalazione di un tentato furto alla tabaccheria del paese. I quattro malviventi sono scappati e diversi posti di blocco sono stati istituiti per poterli rintracciare.

L’auto su cui viaggiavano, un’Alfa Romeo 159, è stata intercettata poco dopo: i due seduti dietro sono subito scesi e scappati nei campi, mentre l’autista e l’altro passeggero seduto avanti sono rimasti a bordo. L'auto, dopo aver fatto finta di fermarsi, è ripartita investendo il carabiniere.

L’appuntato del Nucleo radiomobile di Imola è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna, ed è ricoverato in prognosi riservata, con un trauma cranico e diverse contusioni.

Il veicolo, probabilmente rubato, è stato poi rinvenuto bruciato a Bologna. I malviventi sono tuttora ricercati, i due che hanno investito il militare dovranno anche rispondere di tentato omicidio.