Tornano in libertà Hamedi e Mohamadi. Nel 2022 fecero luce sulla morte della giovane curda arrestata per aver indossato male il velo

Le due giornaliste Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi sono state graziate dal leader Ali Khamenei. Lo riferisce martedì un rapporto dell'Irna. Sono state arrestate durante le proteste del 2022, per aver pubblicato rapporti e foto sulla morte di Mahsa Amini sotto custodia di polizia. Da quel momento si trovavano nel carcere di Evin, nel nord di Teheran.

La grazia per Hamedi, 31 anni, e Mohammadi, 36 anni, è arrivata dopo la richiesta del capo della magistratura Gholamhossein Ejei, in occasione dell'anniversario della vittoria della Rivoluzione islamica del 1979 in Iran. Hamedi e Mohammadi, accusate di collusione contro la sicurezza nazionale, lavoravano rispettivamente per i quotidiani riformisti di Shargh e Ham-Mihan. La loro pena detentiva era stata ridotta da 13 e 12 anni a cinque anni ciascuna. Sono state rilasciate su cauzione nel gennaio 2024.