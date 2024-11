Alireza Akbari, ex viceministro della Difesa, è stato condannato a morte dopo essere stato giudicato colpevole di «corruzione sulla terra e per aver danneggiato la sicurezza interna ed esterna del Paese attraverso la trasmissione di informazioni».

Alla famiglia di Akbari, è stato chiesto di andare in prigione mercoledì scorso per "la visita finale" e la moglie ha detto che il marito era stato spostato in isolamento.