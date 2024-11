Si potrà presentare una sola domanda per ciascun studente, ma si potranno indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili

Fino al 30 gennaio sarà possibile effettuare le iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024. Anche quest'anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni online riguardano anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito alla procedura telematica.

La domanda resta cartacea per la scuola dell'infanzia. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l'applicazione messa a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l'offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it. Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate fino alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio "Iscrizioni online", disponibile sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIdas (electronic IDentification Authentication and Signature). Sul sito delle iscrizioni sono disponibili informazioni utili per effettuare la domanda, video tutorial, guide scaricabili. Fra gli strumenti messi a disposizione dal Ministero, c'è anche un assistente virtuale. Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun studente, ma si potranno indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili.

Il sistema "Iscrizioni online" avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'APP IO, dell'avvenuta attivazione del servizio e consentirà di seguire l'iter della domanda di iscrizione. Il ministero ha attivato, oltre al sito dedicato, anche un'apposita campagna di comunicazione sui social e attraverso uno spot istituzionale, che farà da guida alle famiglie nelle diverse fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione sia nella fase della scelta sia in quella della vera e propria domanda.