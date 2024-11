«Sono vicino al popolo italiano. Siete sempre nel mio cuore. Durante la sfida mondiale al Covid-19, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell'affrontare una tragedia inimmaginabile».

Il famoso fotografo Steve McCurry, autore del celeberrimo scatto "Ragazza afgana", che apparve sulla copertina del National Geographic nel 1984, ha voluto esaltare tutto il suo amore per l'Italia attraverso un video che raccoglie decine di fotografie che ha realizzato nel corso degli anni nel nostro Paese.

«Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani - afferma McCurry -. E la gioia di vivere non li ha abbandonati neppure in questo periodo». Ecco il suo magnifico tributo all'Italia.