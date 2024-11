I Simpson, 28 anni d'età, 29 stagioni e quasi 600 episodi prodotti, ci hanno abituato a previsioni che si sono spesso rivelate esatte: dall'elezione di Trump alla presidenza Usa (e il suo viaggio in Arabia Saudita con una foto dell'avvenimento che pare copiata da quella del cartone) alla crisi economica in Grecia, passando per scene in cui i personaggi sono alle prese con oggetti tecnologici inventati solo diversi anni dopo.





Nell'episodio del 1997, che in questi giorni sta facendo il giro della rete, la famiglia Simpson è allo stadio per vedere la partita che deciderà “la squadra di calcio più forte sulla Terra”. A disputare la finale sono il Messico e il Portogallo due nazionali che hanno fatto finora una buona impressione a Russia 2018 e che potrebbero avere le carte in regola per disputarsi la finale.



Un altro particolare dell'episodio dei Simpson di 21 anni fa ricorda lo scandalo sessuale che ha coinvolto alcuni giocatori del Messico che, poco prima dell'inizio dei mondiali, hanno partecipato ad un festino a luci rosse. Nel cartone uno dei giocatori con la maglia verde (il colore della divisa del Messico) finisce in una Jacuzzi in compagnia di ragazze in bikini.