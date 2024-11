La Finlandia sta per diventare il 31esimo alleato della Nato, in una settimana storica che vedrà l'alzabandiera finlandese per la prima volta. L'annuncio è stato fatto dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha sottolineato come questo evento rappresenti un passo significativo per la sicurezza di tutti: «Domani daremo il benvenuto alla Finlandia».



Ma la riunione della commissione Nato-Ucraina prevista per domani sarà altrettanto importante. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, incontrerà i ministri degli Esteri dei paesi membri della Nato per discutere degli accordi sulla partnership di lungo periodo con l'Ucraina. Stoltenberg ha dichiarato che questi accordi sono fondamentali per garantire che la Russia non invada ancora l'Ucraina.



La situazione in Ucraina è stata al centro delle discussioni della Nato per diversi anni, a seguito dell'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e del conflitto in corso nell'est del Paese. La Nato ha sostenuto l'Ucraina attraverso una serie di iniziative, tra cui l'invio di truppe e l'addestramento delle forze armate ucraine.



L'aggiunta della Finlandia come alleato della Nato e la partnership di lungo periodo con l'Ucraina rappresentano un passo importante per la sicurezza e la stabilità dell'Europa. La Nato si impegna a mantenere la pace e la stabilità nella regione, e queste nuove partnership rafforzano la determinazione dell'organizzazione a raggiungere questo obiettivo.



Nonostante l'incertezza sul futuro della guerra in Ucraina, Stoltenberg ha sottolineato l'importanza di prendere decisioni che portino l'Ucraina più vicina alla Nato. Questo, insieme all'aggiunta della Finlandia come alleato, rappresenta un passo significativo per la sicurezza e la stabilità dell'Europa.