E’ un momento di svolta storica per la scienza: l'immagine di un buco nero, l’oggetto più misterioso dell’Universo, è stata finalmente catturata e resa nota al mondo grazie al supporto degli otto radiotelescopi distribuiti in diverse zone del pianeta. Un team operativo da tempo, attraverso un'apertura paragonabile al diametro terrestre, ha inquadrato i tratti di Messier 87, una enorme galassia situata nel vicino ammasso della Vergine.

La prima foto di un buco nero

Questo buco nero ci riporta indietro nel tempo perché dista da noi 56 milioni di anni luce e una massa pari a 6,5 miliardi e mezzo di volte quella del Sole. Per quanto riguarda invece il tentativo di riprodurre l'istantanea di Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via Lattea, che ha una massa di oltre 4 milioni di volte superiore a quella del nostro Sole, c'è da attendere. «In ogni caso - hanno riferito i ricercatori presenti all'incontro presso la sede dell'Inaf - stiamo affinando nuove tecniche che ci permetteranno di ottenere la foto entro la fine di quest'anno. Ma questa è solo una previsione».

Buco nero, distanza anni e luce

Quando parliamo di anno luce ci riferiamo ad una unità di distanza e cioè la distanza che la luce percorre in un anno, questa viaggia nello spazio ad una velocità di 300.000 chilometri al secondo, questo significa che può percorrere 10 trilioni di chilometri in un anno solo: un anno luce corrisponde dunque a 9.500.000.000.000 Km.

Misurare in anni luce è necessario al fine di ottenere delle misurazioni adeguate nell’Università, i chilometri infatti sono troppo ‘piccoli’, per questo si è deciso di utilizzare la distanza che la luce percorre in un anno. In particolare, per quanto riguarda le distanze all’interno della Via Lattea e oltre, gli astronomi utilizzano le distanze in anni luce. Questa unità di misura ci permette dunque di capire quanto un oggetto sia distante dal nostro pianeta. Dire dunque che il buco nero dista a 56 milioni di anni luce da noi, significa dire che 56 milioni di anni fa era lì, dove noi oggi l’abbiamo fotografato e reso pubblico, cambiando per sempre la storia della scienza.

Cos'è e com'è fatto un buco nero

La foto del buco nero pubblicata dall'Event Horizon Telescope ci dimostra che Einstein aveva ragione e gli scienziati ci spiegano nel dettaglio cosa siano quella luce e quell'ombra che vediamo in questo scatto.