Una fitta rete di sospetti, intercettazioni e segreti emerge dall'inchiesta su Equalize, la società diretta da Enrico Pazzali e ora al centro di uno dei casi più intricati di cyber-spionaggio in Italia. Con il contributo decisivo del tecnico informatico Massimiliano Camponovo, sentito per oltre nove ore dal pm Francesco De Tommasi della Dda milanese, si sono aperti nuovi scenari su ciò che appare sempre più come un’organizzazione stratificata, in cui un "livello superiore" muoveva le fila di attività sospette legate a dossier illegali e sorveglianza abusiva.

Camponovo, attualmente ai domiciliari, ha fornito una serie di dettagli che illuminano uno scenario da spy story internazionale, indicando un gruppo di persone basato a Londra che avrebbe «condizionato» le operazioni di Equalize. Durante il lungo interrogatorio, il tecnico ha descritto l'esistenza di un «livello esterno e sovraordinato», un’organizzazione oscura e ben più potente rispetto ai vertici italiani noti dell’indagine, tra cui Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci. Ha parlato di una «mano oscura» che sembrava manovrare gli avvenimenti dall’estero, gettando un’ombra inquietante su una vicenda che appare sempre più articolata e pericolosa.

Secondo le rivelazioni di Camponovo, il suo ruolo sarebbe stato esclusivamente esecutivo. «A me fornivano i dati e io facevo i report», ha affermato, cercando di dipingersi come una semplice pedina in un sistema ben più grande e complesso. Le sue parole sono state parzialmente confermate da intercettazioni e verbali letti durante l'interrogatorio, ma a sorprendere è stata la descrizione di Camponovo su questa «dimensione estera prevalente» che avrebbe «manovrato il sistema» senza mai comparire apertamente. Ha spiegato di sentirsi intrappolato in dinamiche più grandi di lui, condizionato da ordini provenienti da un livello superiore a cui, a suo dire, era impossibile sottrarsi. «So che ho sbagliato», avrebbe ammesso con un tono di rassegnazione e consapevolezza durante l’interrogatorio, riferendosi al clima di costante pressione e alla «paura» per sé e per i suoi cari a causa di questa entità oscura e potente.

Secondo Camponovo, queste pressioni esterne si sarebbero manifestate attraverso «varie dinamiche interne ed esterne che hanno condizionato l'attività della società». Egli descrive un ambiente dove l’obbedienza era la norma, dove le decisioni sembravano essere prese altrove, lontano dal controllo di chi, come lui, era semplicemente incaricato di eseguire le operazioni più delicate e riservate. Camponovo ha affermato di essere stato quasi «invisibile» nella rete, un tecnico chiamato solo a eseguire, mentre i piani venivano orchestrati «dall’alto», da quella che descrive come una dimensione quasi irraggiungibile, basata a Londra.

Ma cosa collega Milano, Londra e il gruppo di cyber-spie intorno a Equalize? Per Camponovo, un «gruppo di persone all'estero» con collegamenti inquietanti avrebbe «contaminato» dall’esterno le operazioni della società. Ha parlato di una paura concreta, di pressioni costanti e di dinamiche interne ed esterne che rendevano il suo lavoro precario e complesso. Queste dichiarazioni, messe agli atti, fanno emergere presunti collegamenti con servizi segreti stranieri, gettando così nuova luce sulle possibili implicazioni internazionali di questa indagine.

L'immagine che emerge dalle sue parole è quella di un network di potere che sembra operare quasi come un "burattinaio", muovendo fili invisibili e pianificando strategie senza mai apparire. Le allusioni a un “livello superiore” non restano solo nella sfera del sospetto ma si fanno più dettagliate nel verbale di Camponovo, in cui il tecnico informatico spiega di aver avvertito minacce non solo per sé, ma anche per la sua famiglia. «Sentivo di essere controllato», ha affermato in aula, dipingendo un quadro che ricorda più un thriller di spionaggio che una semplice inchiesta di cyber-criminalità. Ha detto di aver visto, nel tempo, una «contaminazione» progressiva di Equalize, guidata da una «dimensione estera prevalente e sovraordinata» in cui avrebbe operato «un gruppo di persone all'estero», un’entità organizzata che «non compariva apertamente ma era sempre presente».

Con il caso Equalize ancora in fase di esplorazione, l’attenzione si concentra ora sulla possibilità di identificare i membri di questo misterioso “livello superiore”. Da Londra, la “mano oscura” sembra aver orchestrato non solo le operazioni italiane, ma anche le dinamiche che hanno portato a questa rivelazione scioccante. Camponovo, con il supporto del suo legale, continua a sottolineare il suo ruolo marginale, ma i dettagli rivelati sono sufficienti per dipingere un quadro inquietante e, per certi versi, distopico. Un mondo in cui il controllo e l'invasione della privacy rappresentano un rischio reale.

In questo panorama, dove il confine tra sicurezza e violazione dei diritti diventa sempre più labile, il caso Equalize apre inquietanti interrogativi su quanto le moderne tecnologie possano essere sfruttate per fini tutt'altro che legittimi. Le parole di Camponovo, con il loro carico di paura e di consapevolezza, sono un promemoria di quanto il controllo totale sulla vita privata possa diventare una realtà alla portata di chi sa come muoversi nelle pieghe oscure del web.