La Russia pronta ad annettere i nuovi territori dopo il referendum in Ucraina. Le consultazioni sono state bollate da Kiev e dalla comunità internazionale come una farsa. Intanto alle ore 15.00, domani, Mosca annuncia la cerimonia di firma dei trattati. Vi prenderà parte il capo di stato Vladimir Putin. La notizia viene confermata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. Successivamente, il presidente russo incontrerà i leader delle autoproclamate Repubbliche di Luhansk e Donetsk nonché delle regioni di Kherson e Zaporozhzhia.

LEGGI ANCHE: Putin annuncia la mobilitazione parziale in Russia: «L’Occidente ci vuole distruggere»

La Finlandia chiude i confini ai turisti russi

In queste ore, la Finlandia ha deciso di chiudere i confini ai 'turisti' russi a partire dalla notte tra giovedì e venerdì. Lo afferma il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat che annuncia per una conferenza stampa del governo per spiegare le nuove regole per l'ingresso dei russi alla frontiera con l'obiettivo, scrive il quotidiano, «di diminuire l'arrivo dei russi in Finlandia fino alla metà del livello attuale».

La guerra non si ferma

Intanto in Ucraina la guerra continua. Missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città orientale di Dnipro: tre civili, tra cui un bambino, sono stati uccisi, cinque i feriti. Le notizie sono state diffuse del capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valenyn Reznichenko, citato da Ukrinform. I soccorritori stanno rimuovendo le macerie dove potrebbero esserci altre persone.