Basilica di San Pietro aperta alle nove questa mattina per consentire ai fedeli in fila già dall'alba di rendere omaggio alla salma di Benedetto XVI esposta davanti all'altare principale. Centinaia i fedeli che aspettano il proprio turno. Tra i primi ad arrivare il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal sottosegretario alla presidente del Consiglio Alfredo Mantovano e dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

La traslazione della salma dal monastero Mater Ecclesiae alla Basilica di San Pietro è avvenuta nelle ore precedenti nel più stretto riserbo. Assecondando il desiderio del Papa emerito - ha fatto sapere il portavoce della Sala vaticana - i funerali saranno solenni ma sobri. Previsti momenti istituzionali sia all'interno della Basilica sia in piazza San Pietro.

«La morte di Benedetto XVI - ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - è un lutto per tutta l'Italia e la sua figura rimarrà indimenticabile per il popolo italiano». La salma del papa emerito rimarrà esposta a San Pietro per tre giorni. Per i funerali sono attese 60mila persone da tutto il mondo e leader internazionali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Biden.