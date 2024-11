Il Milan è campione d'Italia. L'ufficialità al termine del match che i rossoneri hanno giocato, e vinto, in casa del Sassuolo. Nella 38esima e ultima giornata del massimo campionato di calcio, la squadra di Stefano Pioli conquista i 3 punti decisivi per mettere la parola fine alla corsa scudetto. Un titolo che i rossoneri conquistano succedendo nell'albo d'oro ai cugini nerazzuri dell'Inter.

La partita

Il Milan parte col piede sull'acceleratore e va vicinissimo al gol a ripetizione in avvio. Ferrari salva sulla conclusione di Leao, Lopez respinge sulla linea il tentativo di Tomori e Consigli esce in maniera provvidenziale su Saelemaekers: tutto nei primi 10 minuti. La pressione della capolista non diminuisce e il gol arriva al 17'. Ennesima accelerazione di Leao che offre il pallone a Giroud: girata vincente, 0-1.