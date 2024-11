Nuovo colpo di scena o nuovo miracolo nella vicenda delle statue di Trevigano Romano? La Madonna di Trevignano è tornata a lacrimare e a trasudare olio profumato davanti alle telecamere. La vicenda che nelle settimane scorse è stata al centro di numerose polemiche è tornata alla ribalta oggi.

Oltre alla prima statuetta della Madonna, comprata a Medjugorie e conservata in una teca di vetro, avrebbe versato lacrime anche una seconda statua. La nuova lacrimazione è stata mostrata oggi nel programma televisivo "Pomeriggio Cinque", Il presunto miracolo sarebbe avvenuto ieri, dopo l'intervista alla veggente Gisella Cardia e a suo marito nel programma condotto da Barbara D'Urso.

A raccontarlo la giornalista Giorgia Scaccia della trasmissione Mediaset, che ha ripreso insieme agli operatori il momento della lacrimazione delle statue, mandata in onda oggi in tv. «Stavamo per concludere un'intervista a Gisella quando Gianni ci ha mostrato che la statua della teca, che due anni fa ha lacrimato sangue, trasudava olio. C'è stato un certo stupore, gli operatori e io eravamo molto sorpresi». La giornalista ha aggiunto che poco dopo la veggente ha preso una seconda statua che lacrimava: «Dagli occhi della madonnina uscivano delle lacrime che le rigavano il volto. È la prima volta in cui mi sono trovata di fronte a un fatto del genere». Per Gisella Cardia le immagini delle due statue «avrebbero voluto mandare un segno ai giornalisti».