I passeggeri del volo partito da Francoforte e diretto a Catania non si sono certo accorti di nulla, ma chi osservava la rotta dell'aereo su uno schermo sì. Eccome. Arrivato (quasi) a destinazione, il pilota è stato costretto a fare dietrofront e a tirare dritto fino a Malta. La torre di controllo ha negato l’ok all’atterraggio invitandolo a raggiungere la destinazione alternativa. Non si sa se alla base del diniego, oltre all’incendio avvenuto nello scalo siciliano lo scorso 16 luglio, ci sia stata anche la situazione meteorologica che in quel momento era caratterizzata da raffiche di vento, ma la manovra è stata inevitabile. Fino a un certo punto, almeno.

Perché il cambio di programma non solo è avvenuto, ma ha anche lasciato il segno. In cielo. Dove infatti la rotta del volo Lufthansa LH306 appare come un grande pene. Un disegno visibile solo sul tracciato gps, che non è dato sapere se sia solo il risultato casuale della manovra effettuata o la protesta silenziosa – ma eloquente – del pilota dopo quasi due ore dal decollo e quando ormai l’atterraggio appariva a un soffio. Fatto sta che la foto, ovviamente, non ha lasciato indifferenti i social, dove il tam tam collettivo l’ha in poco tempo resa virale.