Una folla si accalca al passaggio del feretro di Nadia Toffa: sono centinaia le persone che hanno voluto partecipare questa mattina nel Duomo di Brescia ai funerali dell’inviata delle Iene. Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro. In chiesa praticamente tutti i colleghi delle Iene della conduttrice, scomparsa a 40 anni per un male incurabile. A officiare la messa padre Maurizio Patriciello, il parroco della "terra dei fuochi" come aveva chiesto la stessa conduttrice, che si era occupata spesso del tema nei suoi servizi per la trasmissione Le Iene.

I ragazzi di Taranto

A salutare Nadia ci sono anche gli amici del minibar di Tamburi, quartiere di Taranto in cui c'è l'Ilva. Indossano una maglietta con la scritta "Ie jesche pacce pe te!" (in tarantino "Io esco pazzo per te"), che è il fulcro di un progetto benefico. La Toffa conobbe i ragazzi in occasione di un suo servizio sull'Ilva. «Fu lei che vedendo quella maglietta che ebbe l'idea - raccontano - e, negli anni, siamo riusciti a raccogliere 700 mila euro e abbiamo aperto un reparto oncologico pediatrico. Senza di lei non sarebbe stato possibile».

Il messaggio social della famiglia

«Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi». comincia così il pensiero della famiglia di Nadia Toffa affidato a Twitter. «Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l'amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell'Amore più grande. Riscaldati dall'abbraccio di tutti», hanno scritto i genitori e le sorelle della presentatrice, morta a 40 anni dopo una lunga battaglia con il tumore.

