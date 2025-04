Nel cuore pulsante dell’apparato militare più potente del mondo, là dove si progettano droni, guerre futuristiche e... probabilmente anche la grafica dei PowerPoint delle conferenze stampa, sta succedendo qualcosa di epocale: gli smanettoni se ne vanno. I membri della mitica "Swat dei secchioni" del Pentagono hanno deciso di mollare tutto. E non per andare a vivere in una comune tech in Islanda, ma perché, semplicemente, sono stanchi.

Quando anche i nerd dicono “basta”

La squadra, ufficialmente nota come Defense Digital Service, era stata creata nel 2015 per portare un po’ di Silicon Valley nella guerra elettronica e per salvare – digitalmente parlando - il governo da sé stesso. Un piccolo manipolo di programmatori, ingegneri e geni del codice al servizio della sicurezza nazionale, che in meno di dieci anni è riuscito a realizzare cose notevoli: database per gli aiuti in Ucraina, sistemi anti-drone e, forse... pure un algoritmo per capire se le email del capo vanno davvero lette.

E poi arrivò il DOGE

Tutto andava bene, o quasi, finché è arrivato il DOGE. Non si tratta del cane Shiba Inu con gli occhi strabici che ha conquistato internet... ma del Department of Government Efficiency. Una creatura partorita dalle meningi di Elon Musk. Dall’uomo che vuole portarci su Marte, costruirci un’auto volante e, nel frattempo, riformare la burocrazia Usa a colpi di tweet. Peccato solo che il DOGE, con tutta la sua efficienza, si sia dimenticato di includere i nerd nella festa. La direttrice Jennifer Hay, che non possiede certo l’aria di una che si fa mettere in un angolo, ha fatto "ciao ciao" con la manina, annunciando le dimissioni sue e di tutta la sua squadra entro il 1° maggio. Tempismo perfetto: il giorno dopo si festeggia la festa dei lavoratori…

Chi salverà ora il Pentagono dai bug?

Con l’uscita di scena della squadra di super-cervelli tech, ci si chiede: chi aggiornerà ora i sistemi? Chi impedirà che un missile venga lanciato perché qualcuno ha cliccato “Reply all”? Chi spiegherà ai generali che “mettere tutto sul cloud” non vuol dire lanciare i documenti in cielo con un razzo? Insomma, il Pentagono perde i suoi intelligentoni, e la burocrazia si riprende la sua vendetta. Tra algoritmi abbandonati e intelligenze artificiali che piangono silicio, resta solo una grande domanda: senza i nerd, l’America sarà ancora capace di combattere le guerre del futuro… o dovrà almeno reinstallare Windows?