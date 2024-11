L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. La piccola è morta sul colpo

Tragedia nel Napoletano. Un uomo ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi si è buttato giù: la bimba è morta e lui, 35 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. È accaduto a San Gennaro Vesuviano (Napoli). Pare che in casa ci fosse anche la moglie alla quale l'uomo avrebbe chiesto con una scusa di allontanarsi in un'altra stanza. Indagano i carabinieri.