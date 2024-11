Ha la forma di un teschio e tornerà a far visita alla Terra. È l’asteroide 2015 TB145, ribattezzato dagli scienziati con il nome di “asteroide di Halloween” perché, nel 2015, passò a 1.27 distanze lunari dal nostro pianeta proprio il 31 ottobre. Una stranissima coincidenza che si ripeterà anche quest’anno. Il corpo celeste, all’origine una cometa, è atteso per l’11 novembre, a festività dei morti passate. Ma in questa circostanza non rappresenterà un grande pericolo dal momento che, secondo i dati, transiterà a circa 38 milioni di chilometri dalla Terra.





L'esteroide di Halloween

Il suo arrivo in occasione del mese dedicato ai defunti e l’insolito aspetto di un cranio umano hanno destato l’attenzione quanto della comunità scientifica quanto degli appassionati di astronomia. L’asteroide 2015 TB145, circa 500 metri di diametro, nasconde un passato davvero interessante. Pare infatti che, valutando la traiettoria e la riflettività, gli studiosi lo ritengano una cometa molto antica che ha perso nel corso del tempo componenti quali ghiaccio, metano o ammoniaca. Elementi che permettono la formazione della “coda”.

I prossimi "incontri ravvicinati"

Se l’asteroide di Halloween non costituisce un grosso pericolo per il pianeta azzurro, l’Istituto Max-Planck per la Fisica extraterrestre, ha annunciato due prossimi temuti “incontri ravvicinati”. Si tratta dell’asteroide 1999 AN10 che passerà a meno di 300 mila km dalla Terra nell’agosto del 2027 e l’asteroide 99942, atteso nel 2029. Quest’ultimo porta il nome del dio egizio delle tenebre, oscuro nemico del dio sole Ra, Apophis e sfiorerà la Terra alla stessa distanza dove sono collocati i satelliti utilizzati dal mondo delle telecomunicazioni.