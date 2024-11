È Karim Benzema il vincitore del Pallone d'oro 2022. Il 34enne attaccante francese del Real Madrid è stato premiato al Théatre du Chatelet di Parigi dall'ultimo Pallone d'Oro transalpino, Zinedine Zidane. «Il Pallone d'Oro 2022, e sono felicissimo, è Karim Benzema», ha detto Zizou prima di premiare il connazionale. Il riconoscimento arriva al termine di una stagione strepitosa per Benzema, vincitore della Liga e della Champions League con i blancos. L'attaccante ha messo a segno 44 gol nelle due competizioni.

Benzema: «È un sogno»

«Essere qui davanti a voi è molto emozionante per me pensando al lavoro che mi sono messo alle spalle. È un sogno, sono cresciuto con questo sogno, era la mia motivazione. Ho avuto due modelli nella vita, Zidane e Ronaldo. C'é stato tanto lavoro, non ho mollato mai. Ci sono stati momenti molti difficili per me ma oggi sono felice. Non ho mai mollato», ha detto Benzema. «Ho continuato a lavorare ed ho cercato di mantenere nella testa la gioia di giocare a calcio e sono fiero del percorso che ho fatto. È stato difficile per me e tutta la mia famiglia. Eccomi qua oggi. È la prima volta, sono felice e soddisfatto e voglio continuare così. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra del Real Madrid e della Nazionale e tutti gli allenatori e il mio presidente che è come uno di famiglia. Il Pallone d'Oro è un premio individuale che si ottiene grazie al lavoro collettivo. Per me questo è il Pallone d'Oro del popolo», ha aggiunto l'attaccante francese.

Gli altri premi

Al secondo posto Sadio Mané, attaccante senegalese del Bayern Monaco, e terza piazza per il belga Kevin De Bruyne, stella del Manchester City. La Serie è rappresentata dal milanista Leao (14esimo) e dallo juventino Vlahovic (17esimo).

Al portiere belga Thibaut Courtois invece il "Trofeo Yashin". Il numero uno del Real Madrid di Carlo Ancelotti si è aggiudicato il premio come miglior portiere della stagione 2021-22. L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha vinto il trofeo Gerd Muller, nuovo riconoscimento consegnato al giocatore che nella scorsa stagione ha segnato più gol fra nazionale e club. Il bomber polacco, ex Bayern Monaco, è andato a segno 57 volte fra la Polonia e il club tedesco.

La spagnola Alexia Putellas ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatrice del 2022. Alla centrocampista del Barcellona il premio va per il secondo anno di fila.