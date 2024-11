In arrivo in Italia le reliquie della pastorella francese Bernadette Soubirous, a cui apparse per la prima volta la Madonna l'11 febbraio 1858 vicino alla grotta di Massabielle, poco fuori Lourdes.

Cenni storici

La mistica francese raccontò di aver visto la figura di una “piccola signora giovane” all’interno di una nicchia della roccia, in piedi. Assieme a lei c’erano la sorella e un’amica, che però non videro nulla. Bernadette disse di aver visto la Madonna per un numero totale di 18 apparizioni nello stesso anno. Bernadette fu spaventata per l'enorme flusso di persone che accorsero a Lourdes, per questo motivo si ritirò in una scuola-convitto, dove apprese a leggere e scrivere. Scomparve all'età di 35 anni, nel 1879 per malattia. A seguito degli eventi a cui assistette la giovane, al tempo 14enne, il sito di Lourdes divenne luogo di pellegrinaggio tra i più visitati tra chi professa la fede cattolica.

Le tappe

La sua urna contenente le reliquie, scortata da padre Nicola Ventriglia, cappellano italiano a Lourdes, sarà esposta ai pellegrini in occasione della celebrazione del 175esimo anno della nascita e il 140esimo della morte della religiosa francese. Intanto da Lourdes arriva la notizia di un'altra italiana che presterà servizio nel luogo sacro, una donna calabrese che sarà responsabile delle vasche.

Il santuario francese ha diffuso le tappe che copriranno le diverse diocesi del bel paese, tra cui molte calabresi:



Diocesi di Alessandria – 25-30 aprile

Diocesi di Modena – Nonantola – 01-04 maggio

Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli – 04-07 maggio

Diocesi di Vercelli – 08-11 maggio

Diocesi di Cesena – 11-14 maggio

Diocesi di Spoleto – Norcia – 15-18 maggio

Diocesi di san Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto – 18-21 maggio

Diocesi di Civita Castellana – 22-25 maggio

Diocesi di Montepulciano – Chiusi – Pienza – 25-28 maggio

Diocesi di Roma – Parrocchia S. Bernadette Soubirous – 29 maggio-01 giugno

Diocesi di Roma – Parrocchia N.S. di Lourdes (Tor Marancia) – 01-04 giugno

Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino – 04-07 giugno

Diocesi di Caserta – 08 -11 giugno

Diocesi di Napoli – 11-14 giugno

Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia – 14-17 giugno

Diocesi di Foggia – Bovino – 17-20 giugno

Diocesi di Brindisi – Ostuni – 21-24 giugno

Diocesi di Crotone – Santa Severina – 25-28 giugno

Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi – 28 giugno-01 luglio

Diocesi di Patti – 01-04 luglio

Diocesi di Palermo – 04-07 luglio

Diocesi di Trapani – 07-10 luglio

Diocesi di Tempio – Ampurias – 11-14 luglio

Diocesi di Ozieri – 14-17 luglio

Diocesi di Cagliari – 17-20 luglio

Diocesi di Savona – 21-24 luglio

Diocesi di Torino – 24-27 luglio

Diocesi di Asti – 27-30 luglio

Diocesi di Pistoia – 30 luglio-02 agosto

Diocesi di Volterra – 02-05 agosto

Diocesi di Benevento – 06-09 agosto

Diocesi di Capua – 10-15 agosto

Diocesi di Aversa – 15- 18 agosto

Diocesi di Albano – 18 – 22 agosto