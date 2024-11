I genitori l'avevano lasciata sul ponte a guardare un film, pensando di averla messa in sicurezza, ma la bimba si è liberata dall'imbracatura ed è caduta in acqua. È successo al largo delle isole Fiji, dove la famiglia neozelandese era in vacanza

Dovevano andare sottocoperta per preparare il pranzo e hanno pensato di lasciare la bambina sul ponte della barca a continuare a guardare il suo film. Così l’hanno legata ad un’imbracatura, pensando di averla messa in sicurezza. Ma quando sono risaliti in coperta la bimba non c’era più. Il suo corpo era in acqua.

È successo venerdì scorso alle isole Fiji, dove Mark e Kiri erano in vacanza da qualche giorno con la figlia, Mahina Toki. Avevano fatto attraccare il loro catamarano a Musket Cove.

Sulla vicenda sta indagando la polizia, a cui i due neozelandesi hanno raccontato, sotto shock, che la piccola seduta e bloccata dall'imbracatura, stava guardando tranquillamente un film. La bimba è riuscita in qualche modo a liberarsi dell’imbracatura ed è annegata dopo essere scivolata in mare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla, effettuati anche dai passeggeri di altre imbarcazioni che erano nella zona.

Un portavoce della polizia locale ha detto che l'inchiesta valuterà se il comportamento dei genitori sia stato negligente e se sia stata la causa della morte di Mahina.

Nel frattempo, è stata aperta una raccolta fondi per aiutare i genitori della piccola con le spese funebri e per riportarla a casa, a Great Barrier Island.