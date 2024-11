Quasi raggiunto il picco dell'ondata Covid. E in questo contesto, «con un virus così contagioso, è molto probabile che da un terzo a metà della popolazione, in maniera più o meno sintomatica, sia stata contagiata da Omicron 4-5». È la stima dell'epidemiologo Carlo La Vecchia, docente all'università Statale di Milano.

«Dal punto di vista dell'andamento delle curve dei contagi Covid registrati, il dato medio settimanale indica 98mila casi al giorno. Non siamo lontani dal picco. La salita era attorno a un +15% ieri, quindi si sta livellando. Ed è probabile che l'ondata di Omicron 5 arrivi al plateau nel corso della prossima settimana o 2», prospetta l'esperto all'Adnkronos Salute. Ma, aggiunge, «un problema è che i numeri registrati sono lontanissimi da quelli reali».

I test fai da te

«In parte succede per l'uso diffuso dei test fai da te», il cui esito positivo non viene sempre ufficializzato, «e un'altra grossa quota» di sommerso «è data dalle malattie asintomatiche o paucisintomatiche. Molte infezioni da Omicron 4 e 5 - ricorda l'epidemiologo - portano dal punto di vista clinico uno o pochi giorni di mal di gola o raffreddore, soprattutto nei vaccinati o in chi ha avuto altre Omicron». Quindi, calcola La Vecchia, «potrebbe esserci oggi fino al 10% della popolazione positiva. Finora avevo stimato circa 3 milioni, ma potrebbero essere anche di più. In ogni caso non è il dato di 1,3 milioni di positivi registrati»: una cifra realistica sarebbe di «diversi milioni. Il che - fa notare l'esperto - rende il controllo del ciclo epidemico e il tracciamento difficilissimo, e purtroppo anche il contenimento. Il contagio andrà a esaurimento in larga parte per l'esaurimento dei suscettibili».

I numeri attesi al picco dell'ondata in corso? «In termini di dati registrati, ufficiali, non mi aspetto molto più di 100mila» casi. «Probabilmente la prossima settimana il dato medio dei nuovi casi giornalieri crescerà di un altro 10% e poi si livellerà probabilmente fra i 110 e i 120mila casi. Mentre i contagi giornalieri reali sono molte centinaia di migliaia, ma gran parte sfuggono al tracciamento».