C’è anche l’ex ministro Carlo Giovanardi a guidare la pattuglia di indignati che ha pensato bene di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per atti osceni in luogo pubblico, puntando il dito contro il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco di Sanremo. Parole al limite di una controdenuncia quelle usate dall’associazione Pro Vita & Famiglia, promotrice dell’iniziativa, che ha reso noto il contenuto dell’esposto: «Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un'ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale».

Anche a seguito delle oltre 37.000 firme raccolte da una petizione popolare di Pro Vita & Famiglia, è stato presentato un esposto da parte dell'Avv. Luca Ghelfi - sulla base dell'art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) - per conto della stessa Onlus, dell'On. Carlo Giovanardi, ex Ministro con delega alla Famiglia, e dell'Avv. Valerio Cianciulli, padre di due figli minorenni». Ieri, finire nel mirino della magistratura è stato un altro protagonista dell’ultima edizione del Festival, Blanco, sul quale la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per danneggiamento, in seguito alla sua sfuriata sul palco, quando ha preso a calci alcune composizioni floreali.