È allerta influenza! La malattia infettiva continua la sua corsa. Nell’ultima settimana sono diventati 130 mila i nuovi casi stimati per un totale di 283mila italiani già colpiti dal “male di stagione”, anche se l'attività dei virus è ancora al livello di base ed il picco è atteso per dicembre. Questo il quadro dell'ultimo bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità. Nell'ultima settimana, l'incidenza totale dell'influenza è pari a 1,71 casi per mille assistiti, come stimato dai 615 medici sentinella che hanno inviato i dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti.

Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza dell'influenza è più alta ed è pari a 4,36 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 1,37, nella fascia 15-64 anni a 1,76 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,20 casi per mille assistiti. La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale InfluNet è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni.