Alessandro Basciano, noto influencer e personaggio televisivo con oltre un milione di follower su Instagram, è stato arrestato con l’accusa di stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli, arriva nell’ambito di un’inchiesta coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo.

Basciano, 35 anni, si trova attualmente nella casa circondariale di San Vittore. Secondo quanto emerso, avrebbe messo in atto comportamenti «pervasivi, controllanti e violenti», dettati da una «ossessiva gelosia» nei confronti della giovane influencer, 23enne e madre di sua figlia Celine, nata a giugno 2023. La relazione tra i due si era interrotta ufficialmente a ottobre, dopo un periodo di crisi.

La denuncia della vittima risale al dicembre 2023, quando Sophie Codegoni, nota per la sua partecipazione a programmi come Uomini e donne e Grande Fratello Vip, ha raccontato agli inquirenti di essere stata vittima di minacce di morte e aggressioni verbali e fisiche. La gip, nell’ordinanza, ha sottolineato come Basciano abbia manifestato una «completa mancanza di autocontrollo», arrivando persino ad aggredire fisicamente un amico della ex, Mattia Ferrari, e a causare danni alla sua auto per circa 4 mila euro.

La condotta dell’influencer, si legge nei documenti, avrebbe generato in Sophie «un costante timore per la propria incolumità» e l’avrebbe costretta a cambiare radicalmente le sue abitudini di vita, con riflessi negativi anche sulla carriera.

Secondo il giudice, il carcere sarebbe l’unica misura adeguata per prevenire ulteriori episodi. Le condotte persecutorie di Basciano, che includerebbero episodi di violenza anche alla presenza della figlia minore, dimostrano un «evidente e concreto pericolo di reiterazione criminosa». Il culmine sarebbe stato raggiunto quando Basciano, dopo aver scoperto che Sophie era uscita con amici del mondo della moda, si sarebbe precipitato al locale per aggredire Ferrari.

Alessandro Basciano era diventato noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e donne nel 2019 e successivamente al Grande Fratello Vip nel 2021, dove aveva iniziato la relazione con Sophie Codegoni. Nel corso della sua carriera aveva anche partecipato a Temptation Island e si era cimentato nella musica, pubblicando un brano in collaborazione con Ginevra Lamborghini.

La storia di Basciano e Codegoni, da tempo sotto i riflettori, aveva iniziato a incrinarsi pubblicamente nei mesi scorsi. A ottobre 2023, Sophie aveva annunciato la rottura con un post social, facendo riferimento a «molte cose gravi» scoperte di recente. Da quel momento, le tensioni sarebbero degenerate fino all’epilogo di oggi.