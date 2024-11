Il settimanale satirico duramente contestato per l’ultima copertina dedicata al crollo del viadotto a Genova in cui persero la vita 43 persone

«Costruito dagli italiani, pulito dai migranti». È polemica sulla copertina del settimanale satirico Charlie Hebdo. Nel mirino del periodico francese, il crollo del ponte Morandi a Genova. In quel drammatico 14 agosto, persero la vita 43 persone. Una ferita ancora aperta per l’Italia, per i feriti che lottano in ospedale e per le famiglie rimaste senza una casa (foto del crollo da Ilgiornaledilecco). L’immagine, impressa su uno sfondo giallo, riprende un immigrato ridente vestito di verde che, scopa in mano, è intento a spazzare i resti del viadotto. Accanto un’auto distrutta.

La copertina, pubblicata sulla stessa pagina social del settimanale d’Oltralpe, ha suscitato reazioni contrastanti: da commenti violenti a prese di posizione a sostegno di quanto denunciato tramite la rappresentazione. «La vera satira si ferma davanti a tragedie con morti e feriti» scrive un utente; «ce ne fosse uno che si sia fermato a riflettere sul significato della vignetta», ribatte un altro. Nei giorno successivi all’incidente, circolava sui social un falso disegno a loro attribuito. G.d’a.

Leggi anche: Ponti di Genova e Catanzaro, lo stesso Morandi metteva in guardia: «Occhio alle crepe»

Tragedia di Genova: le lacrime di una nazione. L’ultimo saluto alle vittime tra dolore e rabbia

Tragedia di Genova, strazio senza fine. Sono tre le vittime calabresi

Immane tragedia a Genova, crolla il ponte autostradale: decine di morti