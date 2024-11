Un 19enne incensurato è morto dopo essere stato colpito da un proiettile al culmine di una lite tra gruppi di giovani nella notte in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. A esplodere i colpi d'arma da fuoco uno sconosciuto.

Il 19enne, di Casoria, colpito in pieno petto, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale del Mare.

Un altro proiettile ha ferito al gomito un 19enne napoletano. Anche lui incensurato, è stato portato in ospedale, è non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco.