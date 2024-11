Un ciclista di 56 anni residente a Rho (Milano) ha quasi strappato a morsi l'orecchio ad un automobilista 52enne con il quale stava litigando per una questione di mancata precedenza.

E' successo a Caronno Petrusella, in provincia di Varese, dove i due si erano prima affrontati verbalmente per poi passare ben presto alle mani per far valere il presunto diritto di precedenza. Nel corso della violenta rissa, il ciclista ha staccato a morsi quasi del tutto il padiglione auricolare al suo avversario.

Su posto sono intervenuti i carabinieri e il personale di soccorso del 118. Il ferito è stato ricoverato in ospedale a Saronno e gli sono stati dati 30 giorni di prognosi. Per l'aggressore, l'arresto con l'accusa di lesioni aggravate.