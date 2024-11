Omicidio in Sicilia. Un muratore, Carmelo Contarini, 51 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento) è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all'alcool. Il presunto responsabile dell'omicidio è stato arrestato. Si tratta del pensionato, sessantaseienne, Giovanni Ferrera. Pare che la vittima e il presunto assassino si conoscessero da tempo, erano vicini di campagna, i loro terreni confinanti. Il sessantaseienne è stato bloccato mentre si stava dirigendo verso la stazione dei carabinieri dove voleva costituirsi.