L’attacco è avvenuto questa mattina. Diversi passeggeri sono stati curati per difficoltà respiratorie

A Londra è caccia a due uomini sospettati di aver diffuso gas nella metropolitana, all'altezza della stazione di Oxford Circus.

Per la polizia si tratterebbe di gas lacrimogeni, sulla base dei sintomi accusati. Diversi passeggeri sono stati trattati dai paramedici perché avevano colpi di tosse e per difficoltà respiratorie. Fortunatamente non ci sono feriti gravi.

La British Transport Police ha confermato che l'incidente si è verificato alle 9.13 (le 10.13 in Italia) e ha diffuso sul suo account Twitter le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno immortalato i due ricercati. Si tratta di due uomini bianchi, uno con i capelli scuri sui trent'anni e un altro con i capelli rossicci che sembra un po' più giovane. Indossano jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica.

Secondo un testimone raggiunto dalla Bbc, Michael Rogers - come riportato da Repubblica -, «gli occhi di alcuni passeggeri hanno subito iniziato a lacrimare» e lui stesso a un certo punto si è «tirato la maglietta sul naso perché non si riusciva a respirare». Secondo Rogers, i due autori dell'attacco «sembravano ubriachi, perché cercavano di entrare nel vagone in maniera molto agitata».