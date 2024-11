È stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2020. Tutti i biglietti vincenti del concorso a premi sono stati estratti ieri sera dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e sono stati annunciati in diretta su Rai Uno dal conduttore Amadeus durante la trasmissione "I soliti ignoti". Dopo l'estrazione, i biglietti sono stati abbinati ai cinque premi per la prima categoria. Sono stati estratti inoltre 20 biglietti vincenti per la seconda categoria da 100mila euro e 180 premi "di consolazione " per la terza categoria da 20mila euro.

I cinque biglietti fortunati

Ecco i cinque premi per la prima categoria e dove sono stati venduti:

5 milioni di euro per il biglietto O 005538 venduto a Torino

2,5 milioni di euro per il biglietto P 463112 venduto a Gonars (Udine)

1,5 milioni di euro per il biglietto N 121940 venduto a Roma

1 milione di euro per il biglietto C 127922 venduto a Lucca

500.000 euro per il biglietto P 370303 venduto a Erba (Como)

Il premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Torino ed è simboleggiato da una Torcia. Il secondo premio, simboleggiato dalla lente di ingrandimento è stato venduto a Gonras, in provincia di Udine, e vale 2,5 milioni di euro. Il terzo premio, da 1,5 milioni di euro, è stato venduto a Roma ed è abbinato al simbolo del cappello di Sherlock Holmes. Il premio da 1 milione di euro è stato venduto a Lucca: è abbinato al simbolo dell'impronta digitale. Il premio da 500mila euro, abbinato al simbolo degli occhiali è stato venduto a Erba, in provincia di Como.

È possibile consultare l’elenco di tutti gli altri biglietti vincenti sul sito della Lotteria Italia

Come riscuotere i premi della Lotteria Italia

Per riscuotere i premi della Lotteria Italia ci sono circa sei mesi di tempo: bisogna infatti richiedere la vincita entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione del 6 gennaio 2020. Sarà necessario conservare il biglietto vincente e presentarlo presso gli Uffici Premi delle Lotterie nazionali; in alternativa, è possibile riscuotere la vincita anche presentando il proprio tagliando presso la Banca intesa Sanpaolo. È anche possibile spedire il biglietto via posta.