Folla e tanti amici e colleghi per l'ultimo saluto a Eleonora Giorgi. Le esequie nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma. L'attrice si è spenta il 3 marzo all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas.

Nel rispetto delle volontà dell'attrice, sono state le note di Wish you were here, il celebre brano dei Pink Floyd, ad accompagnare poco prima delle 16 l'ingresso del feretro di Eleonora Giorgi nella Chiesa degli Artisti di Roma.



Ad accogliere l'artista in piazza del Popolo molte persone, alcune anche con cartelli di stima e affetto, che all'arrivo del feretro hanno applaudito e gridato a gran voce "Eleonora".

«Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l'abbiamo restituita al pubblico. È una dimostrazione di affetto incredibile, e per me motivo di orgoglio. Il suo pubblico l'ha sempre amata ma non mi aspettavo tutto questo. Migliaia e migliaia i messaggi che ho ricevuto, mi sento di dire solo grazie»: così poco fa un commosso Paolo Ciavarro ha commentato la folla che si è riunita per salutare sua madre Eleonora Giorgi nel giorno dei funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma.

«Mamma ha dimostrato coraggio e per me che sono il figlio sapere che con la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare gli altri è il più grande orgoglio» ha aggiunto.



«È stato un momento bellissimo vedere l'abbraccio della gente, una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro. Magari qualcuno l'ha conosciuta di persona e magari altri solo attraverso i personaggi dei suoi film o dalla tv eppure tutti si sono sentiti in dovere di restituire qualcosa, chiunque loro è qui non in cerca di visibilità, sta dicendo guardate che volevamo bene anche noi ad Eleonora. Questo riempie il cuore di gioia». Così il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli ha commentato il grande affetto delle persone che si sono radunate davanti alla chiesa degli Artisti di Roma, poco prima dei funerali dell'attrice. «Di mamma conserverò qualcosa ma non tutti gli oggetti, solo il foulard e poche spille, credo che gli oggetti passino i sentimenti invece restano», ha proseguito, «mamma mi ha insegnato in questo anno cosa vuol dire essere forti, lo ha mostrato a tutti».