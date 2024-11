Aveva percorso quasi 2.000 chilometri in poco più di un anno, un vero record per un lupo. Ma alla fine, sulla sua strada, ha trovato un ostacolo insormontabile e mortale: la follia dell’uomo. Anzi, di un bambino di 9 anni, che, probabilmente incitato dal padre, ha ucciso l’animale a colpi di fucile.

È questa la triste storia di un lupo un maschio di due anni (identificato con la sigla M237), proveniente dal cantone svizzero dei Grigioni e arrivato in Ungheria dopo una lunga migrazione attraverso l'Alto Adige e l'Austria. Il suo viaggio è durato dal mese di giugno 2022 al marzo di quest'anno.

Mercoledì scorso, nella città nordorientale ungherese di Nyiregyhaza, la polizia ha arrestato il padre del bambino e un secondo uomo, che era con il ragazzo durante l'uccisione dell'animale. Secondo il servizio televisivo di Mtv, le autorità accusano i due uomini di reati contro la protezione della natura e di aver messo in pericolo dei minori. Il bambino di nove anni non è punibile secondo la legge ungherese.

Lo scorso aprile il caso aveva suscitato grande scalpore anche tra gli attivisti internazionali per i diritti degli animali. Secondo l'associazione Gruppo Lupo Svizzero (Gls), M237 ha percorso la distanza più lunga mai registrata per un lupo in Europa, per la precisione 1.900 chilometri. I guardiani della selvaggina dei Grigioni avevano dotato l'animale di un trasmettitore Gps. Ma i segnali erano improvvisamente scomparsi quando il giovane lupo aveva raggiunto l'Ungheria nord-orientale. Nei pressi di Hidasnemeti, le autorità ungheresi hanno trovato in un fiume il dispositivo di geolocalizzazione. Quindi la polizia ha ipotizzato che il lupo fosse stato abbattuto illegalmente, visto che questi predatori sono protetti anche in Ungheria. Il padre del bambino di nove anni era già stato sottoposto a indagini. In quel momento le prove disponibili non erano sufficienti per un arresto. Il fermo del padre e del compagno di caccia, al quale aveva affidato il figlio con la propria arma, si è basato su nuove prove, sulle quali la Procura non ha fornito dettagli.