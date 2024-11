È morta a Los Angeles Angela Lansbury. Lo riportano i media americani citando i familiari della Lansbury. L'attrice di origini britanniche aveva 96 anni.

In Italia fu resa famosa soprattutto per la serie tv ‘Murder she wrote’, tradotta nel nostro paese con "La signora in giallo", dove interpretava Jessica Fletcher. È stata protagonista di otto decenni sulle scene, dal cinema al teatro oltre che in tv.