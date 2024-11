Nuovo indizio per il caso di Madeleine McCann, la bimba britannica di 3 anni scomparsa nel nulla il 3 maggio del 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori a Praia de Luz, in Portogallo. Da allora non sono valse a nulla segnalazioni e ricerche. Quest’anno Maddie compirà 16 anni e sarà quasi irriconoscibile dalle foto messe a disposizione dalla famiglia.



Spunta però un'altra pista da seguire, su cui c’è il massimo riserbo, e Scotland Yard, che da allora collabora attivamente nelle ricerche di Maddie assieme alla polizia portoghese mettendo a disposizione una piccola squadra investigativa, ha richiesto un ulteriore finanziamento che si aggiunge agli oltre 11 milioni già spesi in questi anni.

La famiglia si è dichiarata grata agli investigatori, che continuano la loro battaglia sicuri che la piccola sia ancora via.