Matteo Salvini ha avuto un malore ed è stato trasportato all'ospedale di Monfalcone, in provincia di Gorizia. L'ex ministro, a quanto si è appreso, dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ronchi - Trieste Airport si è sentito poco bene ed è stato portato all'ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia), dove è stato sottoposto ad accertamenti per una sospetta colica renale. Non ci sono state comunque conseguenze per il leader della Lega, che è stato anche già dimesso dopo tre ore di accertamenti. L'ex ministro si stava dirigendo a Trieste per partecipare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia uccisi il 4 ottobre in Questura. Salvini ha ringraziato i medici di Monfalcone e si è detto dispiaciuto di non poter essere presente all'ultimo addio ai due poliziotti, dopo l'omaggio reso la scorsa settimana durante una visita alla Questura di Trieste.

Una nota della Lega spiega che «il senatore Matteo Salvini ha avuto una colica mentre si recava al funerale dei poliziotti a Trieste. Dopo esami, antidolorifici e controlli è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Salvini è enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo, e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria».