Frane, fiumi in piena e linee ferroviarie interrotte. Situazione critica tra Vercellese, Biellese e Torinese. Danni anche in Lombardia, Sesia esonda nel Pavese

Forte ondata di maltempo sull'Italia, specie nel Nord-ovest, con temporali, violente raffiche di vento e conseguenti disagi alla circolazione e danni. In Piemonte è intanto stata scattata l'allerta rossa e il Po è oltre il livello di pericolo.

Allerta rossa in Piemonte, Po supera livello di pericolo

Continua quindi l’emergenza maltempo in Piemonte, dove per oggi Arpa ha emesso allerta rossa sulle valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa, arancione su alta Valsusa, valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, pianura settentrionale, torinese e cuneese e gialla sulle valli Varaita, Belbo, Bormida e Scrivia.

Ieri sera la Protezione civile regionale ha fornito al Comune di Borgosesia, nel vercellese, le brandine necessarie per ospitare in palestra le 150 persone della frazione Isola per la quali era stata disposta l’evacuazione preventiva per la potenziale criticità del fiume Sesia. Altre 40 sono state sfollate a Villadossola, nel Verbano, e al momento nel torinese risultano isolati nel Canavese i Comuni di Pont, Valprato, Ronco e Frassinetto, ma si sta lavorando per ripristinare i collegamenti.

Nelle ultime ore le precipitazioni, anche molto forti, hanno interessato principalmente il Verbano, l'alto Vercellese, il Biellese e il Torinese. In particolare a Domodossola e Larecchio, nel verbano, si sono registrati rispettivamente 105 e 96 mm di pioggia, a Boccioleto, nel vercellese 80mm, a Camparient, nel biellese, 76 mm e nel torinese ad Ala di Stura 72 mm, a Piano Audi 110 mm, a Niquidetto 100 mm, a Varisella 91 mm e a Balme 90 mm. Le intense precipitazioni hanno determinato l’innalzamento del Toce e del Sesia. I livelli del fiume Po sono in crescita e a San Sebastiano, nel torinese ha superato il livello di pericolo. Livello superato anche dai torrenti Malone a Front Canavese e Brandizzo, Orco a Castellamonte e San Benigno Canavese, Soana a Pont Canavese, Cervo a Quinto Vercellese.

A Torino da questa notte, in via cautelativa, è stata disposta con un’ordinanza la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale. Particolarmente problematica la situazione del fiume Stura che all’altezza del ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura, in corrispondenza di corso Giulio Cesare, ha superato la soglia di guardia e si sta avvicinando al livello di pericolo. In via precauzionale è stata disposta la chiusura dell'infrastruttura.

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha partecipato questa mattina nella sede della Protezione civile alla riunione che ha fatto il punto sulla nottata e osservato le previsioni per le prossime ore: “Sono stati attivati 4 centri di controllo provinciali, 180 comunali e sono oltre 1000 in questo momento i volontari della nostra Protezione civile, del coordinamento Aib e della Croce rossa italiana, che insieme a tutte le realtà coinvolte stanno lavorando per la nostra sicurezza. Abbiamo alcune situazioni di criticità, soprattutto per frane e allagamenti. Pioverà ancora per alcune ore, e quindi il nostro invito è a fare attenzione e tenersi aggiornati”.

Secondo le previsioni, un’attenuazione dei fenomeni è attesa dal pomeriggio di oggi e la perturbazione dovrebbe allontanarsi domani con il ritorno a condizioni più soleggiate.

Dalle 9 di questa mattina è intanto sospesa la circolazione ferroviaria tra Settimo Torinese e Rivarolo per ragioni di sicurezza dettate dal rischio di esondazione del fiume Malone a causa delle forti piogge. Il servizio è riprogrammato da Regionale di Trenitalia con un bus spola tra le due località. Dalla ieri sera è sospesa anche la linea Santhià-Biella, a causa dei danni provocati dal maltempo.

Anche in questo caso, il servizio è riprogrammato con bus spola tra le due località. A causa del maltempo, fa sapere una nota delle Ferrovie, si possono verificare possibili rallentamenti della circolazione sulle altre linee piemontesi, in particolare al momento sono interessate le direttrici Torino-Modane, Milano-Domodossola, Novara-Domodossola e Savona-Acqui Terme. I tecnici di Rfi sono al lavoro sul posto.

Lombardia, danni a Milano. In provincia di Pavia esonda il Sesia

Pioggia e vento forte hanno causato danni e disagi a Milano. Già dalla serata di ieri le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi in varie zone della città. Il Comune di Milano spiega che, dato il perdurare di tale situazione anche per la giornata di oggi, l'Ucl-Unità di crisi locale, riunitasi ieri sera, ha deciso che oggi i parchi cittadini rimarranno chiusi.

Il Comune ricorda, altresì, che è attiva l'allerta meteo gialla (rischio ordinario) idrogeologica, idrica, temporali e vento, quindi invita cittadini e cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Lambro e Seveso, e dei sottopassi. In particolare, a causa del vento, raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. E di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

"A causa dell’esondazione del fiume Sesia, al confine fra Piemonte e Lombardia, è chiusa la statale 596dir 'Dei Cairoli', dal chilometro 9,500 al 12,561, in località Candia Lomellina, in provincia di Pavia", riferisce una nota di Anas che sottolinea: "Dove possibile la viabilità alternativa per questi tracciati è indicata in loco".