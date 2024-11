Arrestate per maltrattamenti tre maestre di un asilo nido del bresciano, precisamente a Rodengo Saiano. Le tre donne sono state riprese dalle telecamere mentre adottavano “strategie” educative di punizione degradanti, come la sottrazione del cibo o il mancato cambio del pannolino dei piccoli allievi dell’asilo. Inoltre, i bambini venivano spinti a terra e rimproverati. Nelle registrazioni si possono distinguere molteplici parolacce utilizzate dalle educatrici. Dalla Procura di Brescia è arrivata la richiesta di domiciliari per le maestre, ma il gip ha disposto l’obbligo di firma.

Le denunce

Ad allertare i controlli le denunce di uno dei genitori dei bambini, che aveva notato cambiamenti di umore da parte del figlio. Gli inquirenti hanno, così, installato delle telecamere per documentare i maltrattamenti, avvalorati anche dalla denuncia precedente portata avanti da un ex collaboratore dell’asilo.

L’accusa per le maestre è di maltrattamenti aggravati.