Una mamma antivaccinista è stata denunciata con l'accusa di aver falsificato il certificato sui vaccini della figlia per aggirare l'obbligo di copertura per l'iscrizione alla scuola materna. E' successo a Esine, nel bresciano. In un post su Facebook all'interno di una discussione tra mamme contrarie all'obbligatorietà dei vaccini, la donna ha spiegato come fare: «Ti è rimasto un foglio mandato dalla Asl con le vaccinazioni che devi fare? Ecco, io ho fatto così: l’ho preso, scannerizzato, cambiato data, fotocopiato e portato alla materna. Fine!». Concludendo con un secco: «Mi sono fatta furba, è andato tutto bene!». La discussione sui social era stata segnalata alla scuola paritaria “Maria Bambina”, frequentata dalla figlia della donna, che ha deciso di denunciarla. Tocca adesso alle autorità accertare se il certificato presentato sia stato effettivamente falsificato o meno.

