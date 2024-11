«Ho ucciso mio figlio» ha detto agli operatori del numero di emergenza 112. Una donna, di 45 anni, era sola in casa quando ha strangolato il bambino di appena un anno. Al loro arrivo nella casa di via Mezzana a Voghera, provincia di Pavia, il 118 ha potuto solo constatare la morte del piccolo.

È successo questa mattina intorno alle 9, quando il marito era al lavoro. La donna è stata trasportata al policlinico San Matteo e ricoverata per accertamenti in psichiatria, in attesa che la procura di Pavia decida l'eventuale arresto nei suoi confronti. Al momento è stata sottoposta a fermo da parte dei carabinieri. Appena sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato.