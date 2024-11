Dopo aver accompagnato i figli a scuola si sono affrontate in una violenta lite finita a colpi di mestolo: è successo nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, dove tre donne si sono rese protagonista di un battibecco che ha portato all’intervento della polizia.

Galeotto sarebbe stato un forte «contrasto», in atto su Facebook, tra due delle tre mamme culminato con accuse e minacce reciproche. Qualche giorno fa, dopo aver accompagnato il figlio a scuola, una di loro, come ricostruito degli agenti del commissariato di Cisterna, ha così tentato d’investire con la propria auto la «rivale», che non si è però lasciata per nulla intimorire: ha preso un mestolo da cucina, che aveva portato con sé, e l’ha affrontata con decisione, sostenuta anche dalla sorella. In realtà è stata proprio quest’ultima ad essere investita dalla vettura, che le ha schiacciato un piede costringendola a ricorrere alle cure mediche con prognosi di venti giorni. Tutto ciò ha fatto scattare una denuncia in commissariato. La mamma che era alla guida dell’auto, a questo punto, è stata convocata in commissariato, dove i poliziotti le hanno notificato un avviso orale emesso dal questore di Latina. Un provvedimento scaturito anche sulla base dei suoi precedenti comportamenti, che avevano portato la polizia a segnalarne la pericolosità sociale.