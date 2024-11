Il responsabile della Comunicazione della Regione Lazio non verrà rimosso: questo il verdetto del governatore in seguito alle polemiche sorte intorno alle dichiarazioni sulla strage di Bologna

Marcello De Angelis non lascerà l'incarico di responsabile della comunicazione della Regione Lazio. Lo ha comunicato il presidente regionale Francesco Rocca, in seguito alle polemiche sorte intorno alle sue dichiarazioni sulla strage di Bologna. «Dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto – ha detto il governatore –, ho deciso di non revocargli la fiducia. Pertanto, manterrà la direzione della Comunicazione Istituzionale».

Rocca ha anche aggiunto: «So bene che quanto affermato da Marcello De Angelis in relazione alla strage di Bologna ha offeso e turbato molti, ma il suo è stato un errore dettato da un forte coinvolgimento personale e affettivo a tragiche vicende che, tutt'oggi, animano la coscienza e il dibattito politico nazionale. Il mio primo pensiero, in questi giorni, è andato ai familiari delle vittime di Bologna e a quanto una parola sbagliata possa riaprire ferite mai rimarginate».

Il presidente della Regione Lazio ha quindi concluso: «Non intendo allontanare una persona sinceramente addolorata e che, indubbiamente, è una valida risorsa per la mia struttura».